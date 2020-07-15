لبنان | اللجنة الأهلية للمستأجرين: للتريث ببدء تلقي طلبات الاستفادة من الصندوق

واعتبرت أن القضاء لم يجد الا المستأجرين القدامى لتطبيق القانون المنتهي الصلاحية عليهم في خضم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانونه في تأمين مأكلهم.

وأصدرت اللجنة الاهلية للمستأجرين، البيان الآتي:

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“بينما اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل تجتمع اسبوعيا بغية درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات على قانون الايجارات الجديد، وبينما حالات كورونا تزداد بوتيرة تصاعدية والخوف على ارواح المواطنين ولا سيما كبار السن منهم، نتفاجأ بقرار من الرؤساء الاولين في المحافظات اللبنانية بالطلب الى الكتاب فتح باب استقبال طلبات المستأجرين والمالكين للاستفادة من الصندوق وتحديد بدل المثل، علما ان المهل المنصوص عنها في القانون قد انقضت مما يخشى ان تكون قد انقضت معها الحقوق المعطاة للمستأجر بموجب هذا القانون”.

واعلنت انه “إزاء ما تقدم فإن اللجنة الاهلية للمستأجرين تحمل رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود ومجلس القضاء الأعلى والرؤساء الاولين المسؤولية عن المضي في تطبيق قانون انقضت فيه المهل وذهبت معه حقوق المستأجرين وتحملهم المسؤولية الجزائية عن اصابة كبار السن بوباء كورونا نتيجة حضورهم الى قصور العدل لتقديم الطلبات، في وقت ان الفاسدين في الدولة يتبوأون أعلى المراكز دون اية ملاحقة من قبل القضاء، فإن التعطيل يصيب كافة مفاصل الدولة ولم يجد القضاء الا المستأجرين القدامى لتطبيق القانون المنتهي الصلاحية عليهم في خضم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانونه في تأمين مأكلهم، فطبعا هذا هو الوقت المناسب للضغط عليهم في مسكنهم ايضا”.

وطلبت اللجنة من مجلس القضاء الاعلى “ومن باب التعاون بين السلطات الطلب من المجلس النيابي البت سريعا بالتعديلات لأنسنة هذا القانون، كذلك تعديل المهل، كما والطلب من الرؤساء الاولين في المحافظات التريث ببدء تلقي طلبات الاستفادة لحين صدور التعديلات من السلطة التشريعية”.