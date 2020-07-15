لبنان | نقابة عاملي المستشفيات الحكومية هنأت الاسمر: بارقة أمل في بحر من التشاؤم

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وقالت: إن “إعادة انتخاب الدكتور بشارة الاسمر في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هو كالضوء في نفق مظلم وبارقة أمل في بحر من التشاؤم، وليكاد هذا الخبر الشيء الوحيد الإيجابي في هذا الوقت”.
وختمت بيانها إننا “كعاملين في المستشفيات الحكومية نعول على الدور الكبير الذي سيقوم به تجاه تحصيل حقوقنا، وبالأخص الموضوع الاهم بالنسبة لنا، وهو إعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى كنف ملاك الادارة العامة لوزارة الصحة، ونتمنى للدكتور بشارة النجاح في مهمته الصعبة للتخفيف من حدة الظروف السيئة التي يعاني منها جميع العمال والموظفين”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.