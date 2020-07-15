لبنان | عمداء الجامعة اللبنانية: قرار لكل عميد بتحديد أوضاع كليته

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كما أعلن عن إمكانية إجراء دورة امتحانات حضورية استلحاقية لكل حالات الغياب القسرية المبررة الناتجة عن جائحة كورونا Covid -19.
وترك المجلس لكل عميد في وحدته، وخلافا لأي قرار سابق، تحديد عطلة الأسبوعين الصيفية وفق ما تتطلبه أوضاع كليته وامتحاناتها.
وجاء البيان على الشكل التالي:
عقد مجلس العمداء جلسة برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية البرفسور فؤاد أيوب، وإنطلاقا من توجه الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة العامة بإعتبار البلاد مفتوحة ضمن التعبئة العامة المفروضة، تقرر الآتي:
“أولا: التأكيد على متابعة الامتحانات الحضورية في جميع الكليات ابتداء من يوم الإثنين الواقع في 20/7/2020، مع الالتزام بجميع التدابير الوقائية والصحية الصارمة.
ثانيا: إمكانية إجراء دورة امتحانات حضورية استلحاقية لكل حالات الغياب القسرية المبررة الناتجة عن جائحة كورونا Covid -19.
ثالثا: ترك لكل عميد في وحدته، وخلافا لأي قرار سابق، تحديد عطلة الأسبوعين الصيفية وفق ما تتطلبه أوضاع كليته وامتحاناتها.
رابعا: يعود لكل عميد كلية تقرير ما يلزم للتعامل مع الحالات الخاصة المتعلقة بالأساتذة والطلاب والموظفين والأجراء والمدربين لناحية الإجازات والسفر خلال الفترة الراهنة.
خامسا: تؤجل امتحانات الدخول للسنة المنهجية الأولى من العام الأكاديمي القادم 2020-2021 والتي كانت مقررة خلال شهر تموز الحالي إلى مواعيد لاحقة يعلن عنها قريبا على ألا تتعدى شهر أيلول المقبل”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.