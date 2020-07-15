لبنان | عمداء الجامعة اللبنانية: قرار لكل عميد بتحديد أوضاع كليته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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كما أعلن عن إمكانية إجراء دورة امتحانات حضورية استلحاقية لكل حالات الغياب القسرية المبررة الناتجة عن جائحة كورونا Covid -19.

وترك المجلس لكل عميد في وحدته، وخلافا لأي قرار سابق، تحديد عطلة الأسبوعين الصيفية وفق ما تتطلبه أوضاع كليته وامتحاناتها.

وجاء البيان على الشكل التالي:

عقد مجلس العمداء جلسة برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية البرفسور فؤاد أيوب، وإنطلاقا من توجه الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة العامة بإعتبار البلاد مفتوحة ضمن التعبئة العامة المفروضة، تقرر الآتي:

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“أولا: التأكيد على متابعة الامتحانات الحضورية في جميع الكليات ابتداء من يوم الإثنين الواقع في 20/7/2020، مع الالتزام بجميع التدابير الوقائية والصحية الصارمة.

ثانيا: إمكانية إجراء دورة امتحانات حضورية استلحاقية لكل حالات الغياب القسرية المبررة الناتجة عن جائحة كورونا Covid -19.

ثالثا: ترك لكل عميد في وحدته، وخلافا لأي قرار سابق، تحديد عطلة الأسبوعين الصيفية وفق ما تتطلبه أوضاع كليته وامتحاناتها.

رابعا: يعود لكل عميد كلية تقرير ما يلزم للتعامل مع الحالات الخاصة المتعلقة بالأساتذة والطلاب والموظفين والأجراء والمدربين لناحية الإجازات والسفر خلال الفترة الراهنة.

خامسا: تؤجل امتحانات الدخول للسنة المنهجية الأولى من العام الأكاديمي القادم 2020-2021 والتي كانت مقررة خلال شهر تموز الحالي إلى مواعيد لاحقة يعلن عنها قريبا على ألا تتعدى شهر أيلول المقبل”.