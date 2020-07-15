لبنان | وزارة الصحة عممت رقما آخر لمراجعتها لعطل طرأ على الخط الساخن

وقالت عبر “تويتر”، “بإمكانكم التواصل معنا حاليا على الرقم 594459-01”.

وجاء في التغريدة: “نعتذر عن عدم تلقي الإتصالات على الخط الساخن لوزارة الصحة العامة 1214 بسبب عطل تقني نعمل على إصلاحه. بإمكانكم التواصل معنا حاليا على الرقم 594459-01”.

في سياق منفصل، أكد وزير الصحة العامة حمد حسن “ضرورة تعاون الجميع في مواجهة فيروس “كورونا” في ظل الارتفاع في عدد الإصابات”.

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وشدد على “جدية الإجراءات عبر وضع الكمامة عند الإكتظاظ وإلتزام المسافة الآمنة وأخذ الأمور على مستوى عال من المسؤولية حتى لا نقع في المحظور”.

وأشار حسن إلى أن “ما يحصل اليوم هو تسجيل الذروة في عدد الحالات ضمن الموجة الأولى نتيجة فتح البلد والتخفيف من التدابير”، متوقعا أن “تأتي الموجه الثانية في الخريف أو الشتاء المقبلين”.

ولفت الى أن “الخطورة تكمن في الإصابات المسجلة داخل بعض المؤسسات الإستشفائية حيث يمكن نقل العدوى إلى المنزل ثم الجيران ما يصعب ضبط السلسلة وهو أمر مقلق تجري متابعته بشكل حذر ودقيق”.

وطمأن في “الوقت نفسه إلى أن تسجيل إصابات بين الأطباء والممرضين جاء دون إستعمال عدد من أسرة العناية الفائقة أو إرتفاع عدد الوفيات وهو أمر مقبول وجيد”، موضحا أن “آلية العمل اليوم مع الأطقم الطبية التي تصاب يجري حجرها 14 يوما وبعدها يكتسب هؤلاء مناعة ويعودون إلى العمل مجددا”.