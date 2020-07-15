لبنان | عبد الصمد أطلقت FACT CHECK LEBANON لمكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة

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وأطلقت عبد الصمد، خلال منتدى “مكافحة الاخبار الزائفة”، الذي عقد في السرايا الحكومية اليوم، صفحة الكترونية بعنوان “Fact Check Lebanon”، للتحقق من الأخبار الكاذبة، في حضور ممثلين لسفارات وهيئات أممية عاملة في لبنان، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الاتصالات العالمية ميليسا فليمينغ وحضور وزراء ونواب، ووزراء سابقين وممثلين لشركتي “تويتر” و”فيسبوك” وهيئات فاعلة من المجتمع والجسم الإعلامي.
بدورها، أكدت المنظمات الأممية والحكومية المشاركة أن “الحرب على الاشاعات والأخبار المضللة ليست حربا محلية في لبنان فحسب، إنما عالمية أيضا”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.