لبنان | اصابتان جديدتان بكورونا في حاصبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك افادت لجنة متابعة كورونا في حاصبيا بأن: فحوصات ال PCR التي أجريت للرجلين اللذين خالطا المصابة الوافدة من دولة قطر أتت نتيجتهما إيجابية وبالتالي أصبح عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 4. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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