كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أجرت بلدية كفرتبنيت فحوص pcr لأكثر من ٣٠ مخالطًا، بعد تأكيد وجود إصابة بكورونا في البلدة. وتم وضع المخالطين في الحجر بانتظار صدور النتائج، وطالبت البلدية الاهالي الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء بالكمامة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إجراء فحوص PCR لأكثر من 30 مخالطًا في كفرتبنيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.