لبنان | قرار للشورى عن القروض السكنية للقضاة في إطار الخطوات الإصلاحية

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أصدر مجلس شورى الدولة الملتئم بهيئة مجلس القضايا، قراراً حمل الرقم ٥١٨ / ٢٠١٩- ٢٠٢٠ تاريخ ١٤ /٧/ ٢٠٢٠، قضى بموجبه:
بأن المساعدات السكنية التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة، للقضاة المنتسبين اليه تأخذ أشكالاً، منها اقراضهم من اجل شراء مسكن لهم أو كفالتهم من أجل الحصول على قرض سكني، لكي يتمكن المنتسب من الاستقرار في المسكن هو شخصياً او من يعيله من ذويه، الامر الذي يوجب عليه أن يمتنع عن أي تصرف يؤول الى اشغاله من شخص آخر سواهم، بأي شكل من الأشكال، وفي حال الاخلال بهذه القاعدة، يفقد القاضي المستفيد حقه بالإستفادة من المساعدة الإسكانية، كما يفقد حقه بالإستفادة من الإعفاءات الضريبية على المسكن المذكور، وذلك بسبب عدم التزامه بالغاية التي من أجلها جرى تقديم المساعدة له اساساً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.