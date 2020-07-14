لبنان | نتائج فحوصات PCR للطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى حامد فرحات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت مستشفى الدكتور حامد فرحات في بيان ان نتائج فحوصات PCR التي أجريت للطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى (65 طبيب وممرض) وجاءت جميعها سلبية. وشددت المستشفى على اتخاذ كافة التدابير الوقائية وإتباع إرشادات وتعليمات وزارة الصحة العامة تتمنى على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة في نشر اي معلومات تخص المستشفى. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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