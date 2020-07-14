لبنان | وحدة الكوارث باتحاد بلديات صور: 7 اصابات جديدة و 9 حالات مشتبهة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تم تسجيل اليوم 7 إصابات جديدة بفايروس covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا” . 4 إصابات لمقيمين مخالطين و 3 إصابات لوافدين من أحدى الدول الأفريقية.

وسجل اليوم 9 حالات مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 144 مصاب

توزعوا على الشكل التالي:103 حالة وافدة من إفريقيا(حالة وفاة واحدة)

4 حالات وافدة من أوروبا

حالة واحدة وافدة من سوريا

36 حالة محلية (34 حالة من المخالطين ) بينها 6 حالات لمواطنين من التابعية الفلسطينية (حالتي وفاة)

وقد تماثل 68 منهم الى الشفاء بشكل تام .

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إن وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بالتعاون مع طبابة القضاء ستتابع مرحلة فتح المطار من خلال متابعة الفحوص المخبرية (PCR)للوافدين حيث ستعتمد الآلية التالية:

1. فيما يخص الشخص العائد وقد خضع للفحص في الخارج، وكانت نتيجته سلبية، يخضع مجدداً للفحص في المطار، ويتم إلزامه بالحجر لمدة 24 ساعة، بإنتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

1.1 في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يكون حراً.

1.2 في حال كانت النتيجة ايجابية يتم نقله إلى المستشفى في منطقته:

على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه.

إذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله ل:

o حجر العام

o الحجر المنزلي

2. فيما يخص الشخص الذي لم يخضع للفحص في الخارج، او كان وافداً من بلدٍ غير موثوق: يخضع للفحص في المطار، و يُلزم بالحجر لمدة 24 ساعة، بإنتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

2.1 في حال كانت النتيجة إيجابية، يتم نقله إلى المستشفى في منطقته:

على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه.

إذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله ل:

– حجر العام

– حجر المنزلي

و في حال كانت النتيجة سلبية يلزم باستكمال الحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ وصولها للبنان ويتم متابعته من قبل طبابة القضاء وأي مخالفة لتطبيقات هذه الآلية ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء.

إن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل” .