لبنان | بلدية صريفا: المشتبه بإصابته بالفيروس محجور في المنزل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية صريفا انه “عطفا على الأخبار المتداولة حول وجود حالة كورونا في البلدة، نفيدكم بأن المدعو يوسف هواري المشتبه بإصابته بالفيروس وقد أجرى الفحوصات اللازمة، وبإنتظار نتيجتها خلال 48 ساعة، وقد تم حجره في المنزل ريثما تصدر نتيجة التحليل”. ودعت في بيان “جميع المخالطين له ولعائلته الالتزام بالحجر المنزلي لحين صدورة نتيجة التحاليل”. كما دعت “جميع الأهالي الى الالتزام بالتدابير الوقائية، وان يتم ابلاغ البلدية عن اي حالة مخالطة تظهر عليها العوارض” يتم إبلاغ البلدية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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