لبنان | الجمارك تقفل مستودعاً لمواد التنظيف في صور بالشمع الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دهمت قوة من المديرية العامة للجمارك ضابطة صيدا، مستودعاً لمواد التنظيف في مدينة صور وتم ضبط المواد الاوّلية المستعملة. وبعد فحصها في المختبر المختص تبين انها غير مطابقة للمواصفات فتم تسكير المستودع بالشمع الاحمر واقتيد المخالف الى مفرزة صور البرية لاجراء المقتضى القانوني تحت اشراف القضاء المختص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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