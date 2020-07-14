كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ اصحاب الملاحم اليوم اعتصاما امام بلدية صيدا احتجاجا على “دعم بعض محال اللحوم والجزارة من قبل شركات الصيرفة فئة أ بواسطة مصرف لبنان، بعد ان تقدم صاحب كل منها بورقة صادرة من مختار المحلة تثبت انه يملك محلا لبيع اللحوم ويبرز معها بطاقة هويته”، بحسب اصحاب الملاحم. واستنكروا هذا الاجراء، مطالبين رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ب”اقفال المسلخ هذه الليلة”، معتبرين أن “ما يحصل هو ظلم بحقهم”. كما طالبوا ب”توحيد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لشراء وبيع اللحوم بسعر موحد في كافة الملاحم في صيدا”، لافتين الى أنه “لا يجوز التعامل معنا بهذه الطريقة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اعتصام لاصحاب الملاحم امام بلدية صيدا للمطالبة باقفال مسلخ المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.