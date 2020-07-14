لبنان | قوى الامن: سرقوا خزنة في الأشرفية وشعبة المعلومات كشفت هوياتهم

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 28-6-2020 دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، الى فرن ومطعم في محلة الاشرفية، وسرقوا من داخل خزنة حديدية مبلغا ماليا يقدر ب 160 ألف دولار و160 مليون ليرة وأوراقا خاصة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت إلى كشف هوية أفراد العصابة، ومن بينهم أ. ح. (مواليد عام 1981، سوداني).

وبتاريخ 8-7-2020، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت قوة من الشعبة من توقيف المذكور في محلة ستاركو، حيث يعمل بصفة حارس مبنى (ناطور). وبتفتيش منزله، ضبط مبلغ 79,090 $، و 120،255،000 ألف ل. ل. و200 يورو.

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وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بسرقة الخزنة من داخل المطعم، بالاشتراك مع 3 آخرين، وان المبالغ المالية المضبوطة في منزله هي جزء من تلك التي كانت موجودة داخل الخزنة.

كذلك اعترف بأنه قام سابقا بعملية سرقة من داخل سوبر ماركت في محلة الجميزة بواسطة الكسر والخلع أيضاً.

وأعيدت الأموال المضبوطة الى صاحب العلاقة، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.