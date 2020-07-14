لبنان | حسن: لا مشكلة في استيراد الدواء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعتبر وزير الصحة الدكتور حمد حسن، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان: “أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي وصلتنا اليوم مقبولة ونريد ضبط الوضع”، لافتا الى “اننا نتابع موضوع الطفلتين اللتين قضتا بالأمس ، ووزارة الصحة لن تتساهل مع اي مستشفى نتأكد انها قصرت بحق اي مريض خاصة في هذا الظرف”.

وعن ملف الدواء قال حسن: “نعاني من مشكلة إعادة التصدير والتهريب إلى الخارج، ولكن لا مشكلة في استيراد الدواء ونعمل بتواصل مع وزارة المالية ومصرف لبنان ولا انقطاع للدواء”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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