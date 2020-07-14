لبنان | فرعون: تم إختطاف وزارة السياحة فتحولت أداة بشعة للقمع والترهيب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على موقع “تويتر”: “‏وزارة السياحة أنشئت بهدف إبراز وجه لبنان الحضاري وأهدافها الإضاءة على المعالم السياحية وما بقي من جمال لبنان، للأسف لقد تم إختطاف الوزارة، فتحولت أداة بشعة للقمع والترهيب والإعتداء على المواطنين. ليستقل الوزير فورا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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