لبنان | قوى الامن: للمحافظة على التباعد الإجتماعي والإلتزام بوضع الكمامة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعتبرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، عبر صفحتها على “تويتر”، ان: “عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في لبنان بلغ خلال ال 7 ايام الأخيرة 485 إصابة، ما يعادل ال 20% من مجمل الإصابات من تاريخ ظهور اول اصابة في لبنان، لذا يجب ان نحافظ على التباعد الإجتماعي والإلتزام بوضع الكمامة، لأن الخطر لم ينتهي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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