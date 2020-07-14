لبنان | مستشفى مظلوم ونادي روتاري أعلنا نتائج حملة الفحوصات العشوائية في طرابلس

نظم مستشفى مظلوم الجديدة ونادي روتاري طرابلس “كوزموبوليس” مؤتمرا صحافيا اعلنا فيه عن نتائج حملة فحوصات “الكورونا” العشوائية التي تم تنفيذها في طرابلس بالتعاون مع وزارة الصحة ووحدة معالجة الأزمات في بلدية طرابلس تحت عنوان” معا سنحارب كوفيد-19″.

وألقى طبيب قضاء طرابلس الدكتور حلمي درويش ممثلا وزارة الصحة كلمة قال فيها: “تم أخذ أكثر من 280 عينة خلال مدة يومين وهذه هي المرة الثانية التي تقوم بها “مستشفى مظلوم الجديدة” بهذه الحملة، واشكر نادي الروتاري كوزموبوليس الذي ضاعف جهوده لمواجهة هذا الوباء في العالم ككل ومول هذه الحملة، كما أشكر الطاقم الطبي وخاصة الممرضين الذين قاموا بأخذ العينات”،

كما شكر درويش بلدية طرابلس التي أشرفت لوجستيا وصحيا، والصليب الأحمر اللبناني “الذي عودنا دائما بالمواكبة والتواجد دائما في كل الميادين”.

وتحدث رئيس لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس المهندس جميل جبلاوي، فقال: “نحن من اليوم الأول منذ تكليف البلديات وإتحاد البلديات تابعنا الموجة الأولى من الكورونا في ضوء ما تسلمناه من تعاميم”.

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واشار الى ان “بلدية طرابلس تدير ملف الكورونا”، شاكرا “مستشفى المظلوم ونادي روتاري طرابلس كوزموبوليس على هذا الجهد الكبير”.

وألقت ريم دادا الحسيني الرئيسة السابقة لنادي روتاري طرابلس كوزموبوليس كلمة قالت فيها: “بما أن مكافحة الأمراض أحد الأهداف الرئيسية للروتاري، فقد قرر الروتاري الدولي مضاعفة جهوده لمواجهة هذا الوباء في العالم ككل، واتخذ نادي روتاري طرابلس كوزموبوليس، إجراءات لمساعدة المدينة، وبالتالي قدم طلبا للحصول على منحة عالمية بعد تقييم احتياجات المدينة والمستشفيات المحلية التي تعالج مرضى الكوفيد لتزويدها بالمعدات الطبية الحيوية والتبرع بمعدات واقية وغيرها من الإمدادات”.

وعرضت الدكتورة اليسار ياسين حداد مديرة مستشفى المظلوم الجديدة نتائج الفحوصات وقالت: “النتائج في طرابس دائما تكون مطمئنة وربما هذا يدل على أنه يوجد مناعة في هذه المدينة ولكن هذا لا يمنع من ضرورة ومواصلة أخذ الإجراءات الوقائية حتى لا نواجه كارثة حقيقية مع هذا الوضع الإقتصادي الأمني والإجتماعي الرديء”.