لبنان | زيارة السفير هاكان تشاكل إلى حاصبيا تكشف من هم شركاء تركيا في لبنان

لان الباطل لا يدوم، ولان حبل الكذب والنفاق قصير، ظهر من له علاقات مع تركيا ومن هم شركاؤها في لبنان، فبعد محاولة الحاقدون والمتضررون من مشروع الشيخ بهاء الحريري السياسي، فبركة شائعة علاقته مع تركيا ومشاريعه فيها، جاءت زيارة السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، لمنطقة حاصبيا بدعوة من وليد جنبلاط لتظهر بصورة واضحة من هم شركاء تركيا في الوطن.

اجندة الشيخ بهاء الحريري لبنانية خالصة، بينما تصريحات السفير التركي عن العلاقة مع سعد، وفي الامس مع جنبلاط وغيرهما، تؤكد ان المنتديات المدعومة من الشيخ بهاء اجندتها وطنية، فقد اكد السفير التركي ان ” الزيارة الى حاصبيا سمحت له بالتعرف على المنطقة الجميلة، وعلى مقام الخلوات ومشايخه الأجلاء”، مشدداً على “العلاقة المتينة بين الدولتين التركية واللبنانية،” اما مسؤول الحزب الاشتراكي في حاصبيا شفيق علوان، فأثنى على حماية تركيا لأهلهم في مناطق شمال سوريا، وعلى الدور الإيجابي الذي تقدمه لمختلف الطوائف في لبنان، في حين شكر رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، السفير على المساعدة التي تقدمها تركيا لقضاء حاصبيا، وأثنى على جدية السفير في إقامة المشاريع التنموية التي تساعد المواطنين على حل مشاكل جذرية ومزمنة.

من المتوقع ان يستمر المتضررون من مشروع الشيخ بهاء في فبركة الشائعات، وذلك في محاولة منهم لمنعه من استكمال طريقه لانقاذ لبنان، الا أن لا شيء سيوقفه عن تحقيقه هدفه، ووحدها الايام كفيلة بكشف زيف هؤلاء ووطنية الشيخ بهاء.