لبنان | الراعي التقى فرنجية ووفدا من “القوات”: نطالب بلبنان الحياد الملتزم العدالة

بعدها، استقبل الراعي في كنيسة الصرح وفدا كبيرا من “القوات اللبنانية” ضم مسؤولي المصالح والقطاعات والمناطق في الحزب تقدمهم الامين العام الدكتور غسان يارد والامينان المساعدان جوزيف ابو جودة ونبيل ابو جودة.

وألقى رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية انطوان مراد كلمة شكر فيها البطريرك على استقبالهم، مستذكرا البطريرك عريضة “الراقد في جانب من الكنيسة والذي رهن صليبه لاطعام الناس ايام الشدة”.

وقال: “يشرفنا ان نلتقي اليوم غبطة أبينا البطريرك الراعي اطال الله بعمره والذي سيكون بقدرة الله بطريرك حياد لبنان”.

من جهته، قال الامين العام للحزب: “شرف كبير لنا ان نكون اليوم في الديمان على كتف وادي القديسين الذي يختزن تاريخ الموارنة الذين حافظوا على وجود الشعب المسيحي واللبناني في هذه الارض .ونحن وفد الامانة العامة من حزب القوات اللبنانية نمثل كافة القطاعات والمصالح والاجهزة في الحزب. جئنا لنقول لك نحن كما دائما الى جانبك وندعم مواقفك. مجد لبنان لم يعط بالصدفة للبطريركية المارونية فهي تمثل نضال كل تضحيات الموارنة عبر التاريخ والتي توجت باعلان دولة لبنان الكبير مع البطريرك الحويك، والاستقلال الاول والاستقلال الثاني مع البطريرك صفير. ونأمل ان تتوج اليوم بحياد لبنان مع غبطتكم”.

اضاف: “نحن باسم شهدائنا ومناصرينا وباسم رئيس حزب “القوات اللبنانية” نشد على يدك ليرجع لبنان الذي اعتدنا عليه، لبنان الحرية والازدهار والانفتاح على الشرق والغرب، لبنان الذي يملك قرار الحرب والسلم فيه حكومته وجيشه، وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين، وعيونهم شاخصة على بكركي والديمان، لان الامل الوحيد لخلاص لبنان هو خارطة الطريق التي طرحتها والتي هي حياد لبنان لنصل الى بر الامان وننقل لك تحيات الدكتور سمير جعجع، ونكرر تأكيدنا الوقوف الى جانبك في السراء والضراء”.

ورد البطريرك الراعي بكلمة رحب فيها بالوفد، وقال: “نتبادل معكم التحية لكم وللدكتور جعجع ونحيي الاستاذ انطوان مراد والدكتور يارد وكل الذين اتوا من كل المصالح والقطاعات، وانا سعيد بلقائكم المعبر، وكما تفضل الدكتور غسان نحن على مشارف وادي البطاركة القديسين الذي صلوا صامدين من اجل كنزين هما الحرية والاستقلال وهكذا قادوا المسيرة لتحقيق الاستقلال وهذه خصوصية لبنان المميز عن كل بلدان المنطقة.

والبطريرك الحويك كان كلف من المسيحيين والمسلمين للمشاركة في مؤتمر الصلح في فرساي عام 1919 وترأس ثلاث بعثات كانت واضحة المعالم بان لبنان سيتسع لكل ابنائه والارض التي سلخها الاتراك عنه استردها، وكان يدافع عن الجميع وكانت له كلمة شهيرة “بان لبنان ليس فيه الا طائفة واحدة اسمها لبنان وكل الطوائف تشكل نسيجا له”. وعندما كان يدافع عن اشخاص من غير طائفته كان يسأل الى اي طائفة ينتمي، كان جوابه “طائفتي هي لبنان”. ومن هنا ابتدأ لبنان الحياد والدولة المدنية واللقاء والتعددية ليكرس هذا الواقع”.

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وتابع: “هكذا كان لبنان يسمى سويسرا الشرق ونحن عايشنا تلك الفترة والعلاقات مع الشرق والغرب باستثناء دولة اسرائيل التي كان معها هدنة، واليوم عداوة لاغتصابها واحتلالها اراضينا. وعندما نتكلم عن الحياد لا نخترع شيئا بل نستعيد هويتنا الاساسية التي تشوهت ووصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. فاللبنانيون اصبحوا جميعا فقراء محرومين، في حين انه كان دائما يعيش في بحبوحة واباء ويحبون العالم، والعالم يحب لبنان وشعبه المضياف”.

واضاف: “اليوم نطالب بلبنان الحياد الملتزم القضايا العامة والعدالة وحقوق الشعوب ويبقى جسر العبور بين الشرق والغرب. ولا يمكننا ان نتغنى بلبنان الرسالة وحوار الحضارات والثقافات والاديان ان لم نكن على علاقة مع الدول العربية والغربية والاميركية ونعيش في عزلة عنهم. وعندما نقول يجب ان نعود الى انفسنا مسلمين ومسيحيين فذلك لاننا عشنا سوية بكرامة وجعلنا من لبنان سويسرا الشرق وسنسترده سويا مسلمين ومسيحيين. وانني اشكركم على تشريفكم وتشجيعكم وعلى ردة الفعل الجميلة مع كثيرين غيركم، فمسؤوليتنا جميعا ان نناضل نضالا سلميا من اجل لبنان الرسالة والنموذج كما قال عنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني”.

واشار الى ان “الامم المتحدة صوتت في العام الماضي ان لبنان اكاديمية الانسان للثقافات والاديان”، وسأل: “كيف يمكننا اليوم ان نعزل انفسنا عن هذا العالم. واجبنا ان نعيش سويا مع بعضنا ونسترجع مكونات لبنان الجمالية”.

وختم: “كل يوم اقف على الشرفة المطلة على الوادي المقدس واستشفع البطاركة القديسين بالصلاة من اجل لبنان والشعب اللبناني والكنيسة لتبقى حاملة رسالة المحبة والاخوة والتلاقي مع كل الناس.

فرنجية

وظهرا، استقبل البطريرك الراعي، في حضور المطران جوزيف نفاع، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يرافقه خادم رعية اهدن زغرتا المونسنيور اسطفان فرنجية. وعرض معه الاوضاع العامة.

بعد اللقاء، أكد فرنجية انه “جاهز لاي لقاء وطني ينقذ لبنان، ويتضمن رؤية واضحة للخروج من الوضع الراهن”. وقال :”جئنا لزيارة البطريرك الراعي في الديمان، وهي زيارة طبيعية جريا على عادة سنوية، والود الذي نراه هو ود ابوي، ودائما نأتي لنعطي رأينا ونسمع رأي سيدنا”، لافتا الى ان “الهواجس الموجودة عند البطريرك الراعي موجودة عند كل شخص حريص على هذا البلد ومستقبله، وقد جرى حوار حول هذا الموضوع واكدنا اننا الى جانب غبطته باغلبية الامور وخوفنا على مستقبل هذا البلد هو نفسه ولكن كل واحد على طريقته”.

اضاف: “الاهم ان يخرج البلد مما هو فيه ويصل الى مكان يصبح الشعب فيه راض، يجب ان تكون هناك مسؤولية وطنية في هذه الظروف للخروج من هذا الجو، جو المحاسبة والانتقام والقاء اللوم على فلان او علان لا يؤدي الى نتيجة، يجب دفع الامور الى الامام وهذا ما يؤدي الى تهدئة الوضع وخصوصا الوضع الاقتصادي اللبناني الذي يعتبر الاساس، المشكلة الاقتصادية مسؤولية جامعة وطنية على الجميع تحمل مسؤوليتها وهي الاساس اليوم لاعادة الثقة ولجلب الاستثمارات، وعلينا كلنا التعاون في هذا الموضوع”.

وردا على امكانية عقد لقاء وطني جامع، قال: “نحن حاضرون لاي امر يمكن ان يؤدي الى انقاذ لبنان ويتضمن رؤية واضحة للخروج مما نحن فيه”.