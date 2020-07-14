لبنان | “الصحة” اعلنت متابعة نتائج الوافدين والإجراءات المفترض التزامها… وإصابة جديدة في عكار

أما من لا يتلقى اتصالا من وزارة الصحة قبل الإعلان عن نتائج فحوصات الرحلات التي تصدر في خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية، على أن يتأكد من ذلك من النتائج التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة “MOPH.GOV.LB” وتعميممها عبر وسائل الإعلام”.

وبناء عليه، اكدت الوزارة انه “يجب على الوافد تطبيق بقية البروتوكول الخاص بعودة المغتربين، وهو ينص على التالي:

1- بالنسبة إلى الوافد الذي يمتلك نتيجة موثوقة لفحص “PCR” سلبي اضافي اجراه قبل قدومه إلى لبنان بـ96 ساعة، يمكنه التحرك مع الإلتزام بإجراءات الوقاية.

2- بالنسبة إلى الوافد الذي لم يجر فحص “PCR” سلبي قبل توجهه إلى لبنان بسبب عدم توفر الفحص في البلد المقبل منه، عليه الإستمرار في الحجر حتى إعادة فحصه ابتداء من اليوم الرابع لوصوله في أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، من دون تسديد أي مبلغ مادي، وانتظار ظهور نتيجة سلبية ثانية قبل البدء بالتحرك مع التزام إجراءات الوقاية”.

في سياق متصل، اعلنت غرفت ادارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي حول مستجدات COVID-19 عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، الامر الذي رفع عدد الحالات المسجلة في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم الى 85 حالة.

الحالات الايجابية: 9 (3مقيمين، 6 عائدين من السفر).

حالات الشفاء: 76

اما حالات الحجر المنزلي : 29 حالة (مقيمين ووافدين).