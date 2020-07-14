- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أما من لا يتلقى اتصالا من وزارة الصحة قبل الإعلان عن نتائج فحوصات الرحلات التي تصدر في خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية، على أن يتأكد من ذلك من النتائج التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة “MOPH.GOV.LB” وتعميممها عبر وسائل الإعلام”.
وبناء عليه، اكدت الوزارة انه “يجب على الوافد تطبيق بقية البروتوكول الخاص بعودة المغتربين، وهو ينص على التالي:
1- بالنسبة إلى الوافد الذي يمتلك نتيجة موثوقة لفحص “PCR” سلبي اضافي اجراه قبل قدومه إلى لبنان بـ96 ساعة، يمكنه التحرك مع الإلتزام بإجراءات الوقاية.
2- بالنسبة إلى الوافد الذي لم يجر فحص “PCR” سلبي قبل توجهه إلى لبنان بسبب عدم توفر الفحص في البلد المقبل منه، عليه الإستمرار في الحجر حتى إعادة فحصه ابتداء من اليوم الرابع لوصوله في أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، من دون تسديد أي مبلغ مادي، وانتظار ظهور نتيجة سلبية ثانية قبل البدء بالتحرك مع التزام إجراءات الوقاية”.
في سياق متصل، اعلنت غرفت ادارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي حول مستجدات COVID-19 عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، الامر الذي رفع عدد الحالات المسجلة في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم الى 85 حالة.
الحالات الايجابية: 9 (3مقيمين، 6 عائدين من السفر).
حالات الشفاء: 76
اما حالات الحجر المنزلي : 29 حالة (مقيمين ووافدين).
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الصحة” اعلنت متابعة نتائج الوافدين والإجراءات المفترض التزامها… وإصابة جديدة في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.