لبنان | نتائج فحوص الرحلات في 12 الحالي: حالتان إيجابيتان… وإصابة في مستشفى عين وزين

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

رحلة لارنكا: شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدروف : شركة WLB الرقم 5512 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اثينا : شركة MEA الرقم 254 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : شركة MEA الرقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق / اربيل : شركة RB الرقم 1197 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة كانو : شركة MEA الرقم 568 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة أضنة : شركة WLB الرقم 4404 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة فرنسا : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)

في سياق متصل، تم تأكيد النتائج الصادرة عن مختبراتها وإثبات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، عطفا على البيان المتعلق بتشخيص حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي”.

وأشارت خلية إدارة الأزمة في عين وزين مديكال فيليدج إلى أنها، ومنذ اللحظة الأولى، تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ضمن المعايير العالمية المعتمدة لضمان سلامة المرضى والعاملين في المؤسسة والوافدين إليها.

ودعت الأهالي إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والتنبه الشديد للنصائح والإرشادات الوقائية التي من شأنها الحد من العدوى خصوصا في ما يتعلق بنظافة اليدين، وارتداء القناع وتجنب الأماكن المزدحمة، والامتناع عن المصافحة والسلام والتقبيل والتزام المنزل في حال الإصابة بزكام أو سعال أو ما شابه ذلك”.