لبنان | 17 بنداً على طاولة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 17 بندا أبرزها: عرض وزارة المال استقالة المدير العام للمالية الان بيفاني عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعية عرض وزارة البيئة للاطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة القائمة العمل ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي القائم على صحة المجتمعات المحيطة مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام 1997 الى العام 2003 ضمنا وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب Advertisements مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 وعلى مشروع مرسوم بإحالته الى مجلس النواب عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. سبق الجلسة، اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في الاوضاع العامة والمستجدات. واستمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاءء إلى مدير عام المالية آلان يفاني حول أسباب استقالته. وكشفت معلومات صحفية أنه لن يتم البت في هذا الملف اليوم على طاولة مجلس الوزراء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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