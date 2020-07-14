لبنان | حب الله وحسن أعلنا عن تعاون بين الوزارتين للاستثمار الصناعي الصحي

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حسن

وقال حسن بعد اللقاء: “اجتماعنا هو تظهير لكل الاجتماعات والمباحثات التي عقدناها حتى وصلنا الى اجراءات حاسمة من ناحية الاستثمار الصناعي- الصحي”.

اضاف: “تم الاتفاق على خطوتين لمصلحة المواطن والاستثمار. ما قبل الانشاء وما بعد الاستثمار تكون المتابعة مباشرة من قبل وزارة الصحة العامة. اما الإنشاء والاستثمار فهو عند وزارة الصناعة. طبعا ستكون هناك لجان مشتركة للمتابعة من قبل الطرفين لضمان الجودة وتحسين النوعية لما فيه مصلحة المواطن والوطن”.

وتابع: “ان هذا التعاون هو نموذجي، لدينا قوانين ومراسيم في بعض الأحيان تكون متضاربة او متداخلة، ولكن هذا التعاون البناء يوحد ويحسم مرجعية هذه الأمور”.

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حب الله

بدوره، قال الوزير حب الله: “ان التعاون مع الوزير حسن هو تعاون نموذجي، والعمل بين الوزارتين هو عمل تكاملي، نحن في مرحلة فيها الكثير من المستثمرين الذين يودون الاستثمار في الصناعة لا سيما الدوائية، لذلك كان لا بد لنا في وزارتينا ان نكمل الاتفاقات بيننا لتسهيل العمل لهؤلاء”.

وأكد حب الله “اهتمامنا بصحة المواطن وبحفظ الاستثمارات والإسراع في وضعها قيد التنفيذ، لذلك كان لا بد من العمل المشترك بين الوزارتين والذي سيتابع عبر كل المراحل”.

واوضح “ان كل ما يتعلق بالدواء سيكون متابعا مع وزارة الصحة. اما مسألة الإنشاء والاستثمار فستكون من مهام وزارة الصناعة، طبعا بوجود فعالية تامة لوزارة الصحة وممثليها”.

واكد حب الله “ان المحافظة على صحة المواطن هي اولوية لعملنا، وتشجيع الاستثمار يأتي في ثاني سلم أولوياتنا”.