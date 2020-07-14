لبنان | سائقو الشاحنات العاطلون عن العمل يوقفون الشاحنات الخارجة من المرفأ

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تجمع عدد من سائقي الشاحنات العاطلين عن العمل في مرفأ بيروت وبدأوا بتوقيف الشاحنات الخارجة من المرفأ، للتأكد من جنسية السائقين، الامر الذي أثار أعضاء نقابة مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ.
وتدخل الجيش مانعا السائقين المضربين من التعرض للشاحنات وتوقيفها تحت طائلة القانون، ما دفع المضربين الى التراجع وعدم اعتراض الشاحنات.
ودعت النقابة إلى “حل هذه المشكلة لتمكين الشاحنات من العمل بصورة عادية”، على أن تتخذ موقفا تعلن عنه لاحقا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.