لبنان | مسلّحون مجهولون خطفوا صاحب محطة محروقات في شعت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اقدم مسلحون مجهولون على خطف المواطن أحمد.ح.ح، من محطة المحروقات التي يملكها عند مفرق بلدة شعت في بعلبك، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. ودعا أهالي البلدة إلى اعتصام عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، على طريق بعلبك – الهرمل الدولية، استنكارا لعملية الخطف. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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