لبنان | دورية للعدو عند الشريط التقني ورفع سواتر ترابية قبالة متنزهات الوزاني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تفقدت دورية تابعة للعدو الطريق العسكري والشريط التقني، بدءا من محلة البراد قبالة سهل مرجعيون، وصولا الى محلة الحمامص خراج قرية سردا. كما باشرت آليات العدو بأعمال الحفريات ورفع السواتر الترابية خلف الطريق العسكري في الداخل المحتل، قبالة متنزهات الوزاني بواسطة جرافات “بوكلن”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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