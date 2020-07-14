- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
يستمر الطقس الصيفي الرطب على السواحل والمحيط مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي سترتفع قليلا غدا بخاصة جبالاً وبقاعاً فيما يستمر تشكل الضباب على الجبال يخاصة القريبة من الساحل بنسب متفاوتة بين يوم وآخر لتنكفئ السحب خلال الليل مع رياح شرقية.
الثلاثاء :
الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة
الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال القريبة من السواحل
الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٤٠ كم/س
الرطوبة ٧٠٪
الضغط الجوي ١٠٠٤ hpa
الرؤية جيدة تسوء محليا على الجبال بسبب الضباب
البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧
الأربعاء: الطقس صيفي رطب، الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال
الخميس: الطقس صيفي رطب، الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة فيما الأجواء قليلة السحب مع تشكل الضباب الخفيف على الجبال.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | طقس رطب يرافقنا في الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.