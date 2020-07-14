لبنان | نجم وافقت على إنهاء خدمات القاضي مازح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقعت وزيرة العدل ماري كلود نجم على كتاب إنهاء خدمات قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح. وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وإحالة الكتاب الى الوزيرة نجم التي، بدورها، أحالته الى المرجعيات المعنية للتوقيع عليه.

وكان القاضي مازح قد تقدم باستقالته على خلفية قرار عجلة منع فيه وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المقروءة والمكتوبة والمسموعة من إجراء مقابلات مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا لمدة سنة، وكذلك منع شيا من التصريح لهذه الوسائل للمدة عينها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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