لبنان | شريم :الجهات التي ترفض الكابيتال الكونترول معروفة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غردت وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم عبر حسابها على تويتر: “معروفة الجهات التي ترفض الكابيتال الكونترول و تعرقل إقراره سواء في الحكومة او في المجلس، المطلوب شجاعة في المواقف وليس التلطي وراء اسباب لم تعد تنطلي على احد، الكابيتال كونترول يقونن وينظم تحويل المبالغ الى الخارج ولهذا ربما يرفضوه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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