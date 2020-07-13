لبنان | بيان توضيحي من لجنة إدارة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا حول إصابة عامل

أوضحت لجنة إدارة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا ، في بيان عممه المكتب الإعلامي في البلدية أنه:

” بعد التثبت من حالة إيجابية بفيروس كورونا لشخص غير مقيم في مدينة صيدا ، ويعمل في محطة للمحروقات على بوليفار الشهيد معروف سعد، بادرت بلدية صيدا بالتعامل الفوري مع هذه الحالة وفق الاصول من قبل خلية الأزمة التابعة للبلدية ولجنة الصحة والبيئة في مجلس بلدية صيدا وغرفة عمليات محافظة لبنان الجنوبي بالتعاون والتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني.

وخلافا لما يشاع في بعض مواقع التواصل الإجتماعي، فإن هذه الحالة معزولة خارج منطقة صيدا ، وقد تم إتخاذ كافة الاجراءات وفقا للأصول لحصر سلسلة انتقال العدوى، حيث تم نقل جميع الأشخاص المخالطين من العاملين في المحطة (وعددهم خمسة) بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني اليوم لإجراء فحوص الPCR في مستشفى صيدا الحكومي مع إلتزامهم الكامل بمعايير الحجر الصحي و عدم الإختلاط، بانتظار صدور النتائج ليبنى على الشيىء مقتضاه.

ودعت البلدية الاهالي الى “التزام قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة والعناية بالنظافة الشخصية وأخذ الحيطة والحذر، والعودة إلى خلية إدارة الأزمات والكوارث في البلدية للتثبت من صحة المعلومات والأخبار قبل تناقلها”.