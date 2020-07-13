لبنان | ممرض مصاب بالفيروس حضر حفل زفاف في يونين وإجراءات للبلدية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت بلدية يونين بيانا أشارت فيه الى أن: “أحد أبناء البلدة أ. ز. وهو يعمل ممرضا في احد المستشفيات حضر في يونين حفل زفاف، وكان حاملا لفيروس كورونا، لذلك تطلب البلدية من الذين حضروا الزفاف التقيد بالحجر الصحي والتزام الإجراءات اللازمة”. وتابع البيان: “وعدنا بأن تجري وزارة الصحة العامة خلال 72 ساعة فحوص PCR للذين خالطوا المصاب”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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