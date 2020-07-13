كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير الاسبق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر” قائلا : “لا أعرف لماذا يقوم الأستاذ جنبلاط بإطلاق فرق الجنجاويد على المتظاهرين السلميين في مناطق الجبل ؟ بعلمي بيكره أنظمة الظلم والإستبداد . أو بس بيكرهها خارج لبنان؟” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وهاب: لا أعرف لماذا يقوم جنبلاط بإطلاق فرق “الجنجاويد” على المتظاهرين السلميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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