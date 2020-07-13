لبنان | الصليب الاحمر نقل عامل تنظيفات من برقايل بعد الاشتباه باصابته بالفيروس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني، وسط تدابير صحية احترازية ، على نقل احد عمال شركة رامكو للتنظيفات ( خ.س 47 سنة )، من بلدته برقايل-عكار الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا ، نظرا للاشتباه باصابته بفيروس كورونا المستجد، . هذا ويتابع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بالتنسيق مع مركز طبابة محافظة عكار والصليب الاحمر اللبناني و بالتعاون مع بلدية برقايل هذا الموضوع ، بهدف اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الصحية الوقائية لحجر افراد عائلة المصاب والتدقيق بكل الذين خالطوه تمهيدا لاخذ عينات الPCR للجميع يوم غد ، كي يبنى على الشيء مقتضاه الصحي ، للحد من امكانية تفشي الوباء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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