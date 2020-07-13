لبنان | دير مار روكز: لا إصابة لدى جماعة الرهبان والموظفين بالفيروس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت أمانة سر دير ما روكز – الدكوانة البيان التالي: “أعلنت وزارة الصحة في تقريرها ليوم الاثنين 13 تموز المتعلق بانتشار فيروس كورونا، أن هناك إصابة في دير ما روكز – الدكوانة. يهم أمانة سر الدير التأكيد أن هذا الخبر عار عن الصحة، نافية نفيا قاطعا أي إصابة لدى جماعة الرهبان والموظفين بهذا الفيروس.

وتتمنى من الجميع، سواء وزارة الصحة أو وسائل الإعلام، توخي الدقة في إصدار البيانات والتقارير”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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