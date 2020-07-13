كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه: “تبيانا لموضوع العمال المياومين وتأمين استمرارية عملهم في ظل الأوضاع الصعبة الحالية، تقدمت الوزارة إلى مقام مجلس الوزراء بعرض لأعمالهم وعددهم طالبة التمديد لصفقات اليد العاملة ستة أشهر أو سنة، على أن تجرى بعدها المناقصات العادية لتلك الصفقات مع استقرار الوضع الاقتصادي والمصرفي بالشكل المناسب إلى حين ملء شواغر ملاكات المؤسسات بالطرق النظامية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الطاقة طلبت التمديد 6 أشهر أو سنة للمياومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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