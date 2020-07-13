كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات، وفقاً للآتي: طريق الجديدة – بيروت 2

الروشة – بيروت 1

راس النبع – بيروت 1

الاشرافية – بيروت 1

بعبدا بعبدا 1

برج البراجنة – بعبدا 1

الليلكي – بعبدا 20

تحويطة الغدير بعبدا 1

برج حمود – المتن 1

دير مار رومز المتن 1

المزبود – الشوف 1

بحمدون – عاليه 1

حي السلم – عاليه 3

خلدة – عاليه 1

كسروان – جونية 1

الميناء – طرابلس 1

المرج البقاع الغربي 1

شقرا – بنت جبيل 1

البازورية – صور 3

كفرتبنيت – النبطية 1 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة تنشر بالأرقام: هكذا توزّعت إصابات “كورونا” الجديدة على البلدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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