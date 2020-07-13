كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوضح مستشار وزير الصحة محمود زلزلي الى جميع المسافرين الوافدين الى لبنان أن: من تتصل به وزارة الصحة وتبلغه أن نتيجة فحص pcr المطار ايجابية، فهو مصاب، أمّا من لا يتلقى اتصالًا من وزارة الصحة بعد ٢٤ الى ٢٥ ساعة حول نتيجة فحصه، فهو تلقائيًا غير مصاب بكورونا ونتيجته سلبية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توضيح للمسافرين الوافدين الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.