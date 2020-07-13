كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد وزير الصحة حمد حسن عبر تويتر قائلاً: “اللقاح دواء، ومراقبة جودته وسعره الرسمي في مراكز الرعاية الصحية الأولية والصيدليات مسؤولية تفتيش وزارة الصحة، وحرص الأطباء الأكفاء لحماية الأطفال وفق برامج التحصين المجاني الشامل وبعض اللقاحات الخاصة يتطلب التعاون الوثيق وفق القانون دون تشكيك خدمةً لسلامة الأجيال”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة يغرد عن اللقاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.