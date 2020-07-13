لبنان | حجر صحي للوافدين من بلدان ليس فيها فحوص pcr وعلى نفقتهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ستصدر لجنة متابعة التدابير الوقائية من كورونا توصيات منها: خضوع الوافدين من بلدان ليس فيها فحوصات pcr على نفقتهم الخاصة للحجر الصحي الاجباري في فندق لمدة ٢٤ ساعة اي عند ظهور نتيجة فحص pcr المطار في بيروت، وذلك تحت مراقبة وزارة الداخلية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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