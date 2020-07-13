لبنان | فرعية اللجان المشتركة استكملت مناقشة اقتراح قانون انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الزراعة عباس مرتضى والنواب: سمير الجسر، جورج عقيص، قيصر المعلوف، الان عون، جهاد الصمد، علي درويش وسيزار ابي خليل.

كما حضر الجلسة كل من المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيسة دائرة المناطق الصناعية شانتال عقل، ممثلة وزير الاقتصاد والتجارة مارلين نعمة، مستشار رئيس مجلس الادارة العامة للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال” وليد حنا والمساعدة القانونية في المؤسسة ريتا سرياني.

واستكملت اللجنة مناقشة اقتراح القانون الرامي الى انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية في لبنان واقتراحي القانونين المتعلقين بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة بعلبك الهرمل وفي قضاء زحلة.

وتابعت مناقشة الاعمال بصورة عامة واستكملت الاستماع الى اراء الحاضرين وملاحظاتهم. وتم التوافق على استكمال البحث في الجلسة المقبلة.