لبنان | وقفة احتجاحية في ساحة ايليا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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نفذ ناشطون في حراك صيدا وقفة احتجاجية في ساحة ايليا في صيدا حدادا على الطفل الذي قضى اليوم في مستشفى طرابلس.

وذلك تحت شعار “لن ننتظر حتى أن نموت وأولادنا على أبواب المستشفيات بسبب إهمال الدولة التي سلبت منا كل حقوقنا، حتى الحق بالتنفس”.

وهتف المحتجون داعين “للنزول الى الشارع لتغيير هذا الواقع المتردي على كافة الصعد”.