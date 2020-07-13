لبنان | وزارة الزراعة دعت مربي المواشي الى تسجيل اسمائهم للحصول على الاعلاف المدعومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دعت وزارة الزراعة في بيان: “كافة مربي المواشي والدواجن والاسماك لتسجيل اسمائهم في المصالح الاقليمية للوزارة والمراكز الزراعية التابعة لها كل ضمن نطاقه الجغرافي، وذلك للحصول على افادة تعريف لمربي المواشي والدواجن والاسماك تخوله شراء الاعلاف المدعومة وفقا للنموذج الموحد المعتمد في وزارة الزراعة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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