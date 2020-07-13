لبنان | بعد خبر نية دياب مقاضاة الجامعة الاميركية… بيان توضيحي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد خبر نية رئيس الحكومة حسان دياب بمقاضاة الجامعة الاميركية في بيروت. صدر بيان توضيحي من النقيبة السابقة أمل حداد والمحامي ناجي البستاني، بصفتهما تقدما بالاجراءات القضائية بالوكالة، وفيه ايضاحات عدة، عن موضوع تخلف ادارة الجامعة عن تأدية المستحقات والتعويضات وعن قيامها بالمقتضى مع تمنع استمر 6 اشهر. للاطلاع على كامل الايضاحات اضغط هنا تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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