لبنان | كمية الفيول لدى مستشفى الحريري تكفي لخمسة أيام فقط!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شدد المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس أبيض على ضرورة الانتباه الى واقع القطاع الاستشفائي. وقال:” على سبيل المثال كمية الفيول المتوفرة لدى مستشفى رفيق الحريري تكفي لخمسة أيام فقط، بعد ذلك هناك خطر أن لا تستطيع المستشفى استقبال حالات، ليس فقط في قسم العناية المشددة، بل ايضًا في قسم العزل”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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