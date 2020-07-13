لبنان | نقابة موزعي قناني الغاز: الهم الاساس مصلحة المواطن والسلامة العامة

وقال العبيدي اليوم الإثنين: “نحن لسنا في صدد الدفاع عن الوزارة، ولكن لوضع الامور في نصابها الحقيقي، ان تعاطي نقابتنا مع وزير الطاقة كان ولا يزال الهم الاساس المعني هو مصلحة المواطن والسلامة العامة وان ابوابها مفتوحة للجميع وتتعاطى بموضوعية مع اصحاب الحقوق وحاملي الصفة القانونية للنقابات المعنية لمتابعة اي موضوع يخص السلامة العامة وحق المواطن في الحصول على مادة الغاز ضمن الشروط والقوانين المرعية الاجراء وانصاف الجميع بالمطالب التي قدمتها نقابتنا وما زالت قيد الدرس والمتابعة”.

وأكد العبيدي “انه منذ ثلاثة اسابيع ما زلنا على تواصل تام مع الوزارة ومديرة النفط والتي عرضنا فيها المشاكل التي كنا نحن قد تقدمنا بها وقطعنا شوطا كبيرا وقد تفاوضنا مع الوزارة في موضوع تعديل الجعالة وقد حصلنا على حقنا في موضوع التدوير وفصل الجعالة عن جدول تركيب السعر”.

واستنكر العبيدي “ما ادلى به السيد فريد زينون من اتهام الوزارة بالتقصر والتهكم والتهجم على المراجع الرسمية والطريقة التي عرض فيها المشاكل، معتبرا ان هذا الكلام “امر لا يخدم مصلحة المواطن ولا الموزع ولا ندري خلفيات هذا التصريح وفي مصلحة من يصب، علما ان الوزارة ابدت تفهمها في التعاطي بالشأن العام وما زالت”.