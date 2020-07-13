لبنان | وفد قواتي في بكركي… شدياق: موقف البطريرك نقطة تحول في مسيرة لبنان حالياً

وقالت الوزيرة السابقة مي شدياق بعد اللقاء: “تشرفنا اليوم بزيارة غبطة البطريرك فالمواقف التي اطلقها ليست جديدة عليه ولكن في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان شكلت مفصلا نوعيا لا سيما في مجال الحديث عن تحرير الشرعية وتوفير الدعم من الدول الصديقة وأعلان حياد لبنان ورفض رهن لبنان بمحاور خارجية. ونحن كقوات لبنانية ليس جديدا علينا ان نشد على يد غبطة البطريرك وعلى هذا الصرح العظيم خصوصا اصبح هناك حاجة استثنائية لانقاذ استثنائي بهدف انقاذ لبنان من هذه الدوامة المتمادية، لانه تبين من خلال العلاجات الداخلية ليس هناك من ارادات سليمة للالتزام بها وقد نقلنا الى غبطته تأييد ومحبة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع”.

أضافت شدياق: “ربما كانت هناك في السابق مواقف لافتة لمجلس المطارنة في العام 2000 ولكننا نعتبر ان موقف البطريرك اليوم في العام 2020 سيكون نقطة تحول في المسيرة التي يشهدها لبنان حاليا”.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وفدا من “تكتل الجمهورية القوية”، موفدا من رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، ضم النائبين ماجد آدي ابي اللمع وعماد واكيم والوزيرة السابقة مي شدياق ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية انطوان مراد.

جان عبيد

وظهرا، التقى النائب جان عبيد الذي رحب بالبطريرك في ربوع الشمال، متمنيا له طيب الاقامة، ومؤكداً “مواقفه الوطنية لاسيما لجهة الحياد والنأي بلبنان عن صراعات المحاور”.