لبنان | مصدر مقرّب من بهاء الحريري ينفي شائعة “فيلا” مجدليون

ذكرت صحيفة”الأخبار” في مقال تحت عنوان ” بهاء الحريري «يهجّر» عمّته من مجدليون” أن الشيخ بهاء الدين الحريري “لوّح بعصا فيلا مجدليون ومكاتب التيار التي يملكها. منحها مهلة لإخلائها” واضافت” أنه في الأشهر الأخيرة انتشرت شائعات في صيدا عن نية نادر الحريري (نجل بهية) شراء الفيلا لكي لا تمس رمزية زعامة والدته. لكن تبيّن، وفق مصادر قريبة إلى العائلة، أن الصفقة لم تُناقش لتتم. أخيراً، رصدت حركة نشطة في منزل بهية الأساسي في الهلالية، المقفل منذ سنوات طويلة. ورش صيانة وترميم تعمل على تجهيز المنزل “تمهيداً لعودة الست إليه بعد مغادرتها مجدليون”.

ما ورد في صحيفة “الأخبار” نفاه مصدر مقرّب من الشيخ بهاء الحريري لـ”صوت بيروت انترناشونال”، حيث اكد ان “الكلام معروف المصدر، فأبواق حزب الله لا تنفك عن فبركة الشائعات حول الشيخ بهاء منذ اعلانه دخول عالم السياسة في لبنان ومحاربة الفساد والفاسدين” مؤكداً ان “النائب بهية الحريري هي عمته ومن لحمه ودمه، وقد مكثت في الفيلا 15 سنة وستبقى فيها ولا يمكن لاحد ان يخرجها منها”، لافتاً الى انه “من المؤسف والمعيب ان تتناول الشائعات والتدخلات افراد عائلة الشهيد الرئيس رفيق الحريري” متسائلاً “لو كان الرئيس رفيق الحريري بيننا هل كان سيجرؤ هؤلاء على بث هكذا شائعات”؟!