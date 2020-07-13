لبنان | نقابة الأطباء في بيروت: فيروس كورونا المستجد الى ارتفاع… أوقفوا الأراكيل

وهذا عدا عن دورها المثبت علميا أيضا في تفشي أوبئة أخرى والتسبب بأمراض ليس أقلها أمراض القلب والسرطان، علما أن المصابين بكورونا من المدخنين هم الأكثر عرضة للموت وللأعراض الخطيرة”.

وأضافت في بيان مشترك يتعلق بالأراكيل وقرار السماح بها: “سبق وحذرنا من أن إعادة السماح بالأراكيل سيساهم في العودة إلى المربع الأول، وها نحن نمر بما هو أسوأ.

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وقالت: إن “عدم منع الأراكيل يشكل خطرا حقيقيا لجهة تزايد العدوى المجتمعية إن لجهة زخ الرذاذ مع دخان الأراكيل، وإن لجهة ملامسة الوجه والتشارك، وإن لجهة عدم احترام التباعد الإجتماعي. هذا عدا عن أنه لا يوجد أي وسيلة على الإطلاق لتعقيم الأراكيل مهما تعددت الأساليب، لا بل هي حاوية الجراثيم”.

وتابع: “أمام هذا الواقع لا يمكن لأي حجة اقتصادية واهية أن تقف أمام الأمن الصحي المجتمعي. كذلك تؤكد توصيات منظمة الصحة العالمية عدم السماح بالأراكيل على الرغم من رفع الحجر تفاديا للأسوأ، والدليل أن البلدان التي رفعت الحجر احترمت صحة مواطنيها وهذه التوصية، ومن أبرز هذه البلدان: الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر، تونس و20 دولة أخرى.

وإذا كان الكتاب المفتوح في هذا الصدد الموجه الى الحكومة والموقع من نقابات المهن الحرة والجامعات والجمعيات الطبية والمدنية في 18/6/2020 لم يهز ساكنا، فإن الأعداد المتزايدة من الإصابات لا يمكن إلا أن تحثنا على متابعة الصراخ، الى أن تلقى نداءاتنا آذانا صاغية وضمائر واعية.