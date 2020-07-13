لبنان | الطقس غداً غائم مع ارتفاع الحرارة

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وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية.

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– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، كما يستمر تكون الضباب وبشكل كثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا وارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل مع تكون ضباب على المرتفعات أحيانا.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: مائج قليلا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,37 ساعة غروب الشمس: 19,50